В Ярославле продолжат установку заборов на Московском проспекте

В Ярославле возобновлено исполнение муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожного ограждения на Московском проспекте. Соответствующее решение заказчика работ опубликовано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский проспект в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Московский проспект в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в конце декабря 2022 года выступавшее заказчиком МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло решение об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком ООО «ЯрВасанж». И обратилось в ФАС с предложением включить подрядную организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь в единой информационной системе «Закупки» опубликовано предписание Федеральной антимонопольной службы, в котором ведомство требует отменить решение об расторжении контракта. Предписание ФАС в мэрии выполнили, муниципальный контракт по установке работ вновь переведен в режим исполнения.

Кроме того, в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» уточнили сумму претензионных требований за просрочку сроков по установке заборов. В новом варианте претензии ООО «ЯрВасанж» должно заплатить неустойку в сумме 357306 руб. и штраф в 5 тыс. В прежней версии претензии сумма штрафа и пени составляла 2,99 млн руб.

Новых сроков выполнения работ в муниципальном контракте не указано. Изначально работы должны были выполнить с 15 августа по 20 сентября 2022 года.

Андрей Иванов