В Ярославле продолжат установку заборов на Московском проспекте

В Ярославле возобновлено исполнение муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожного ограждения на Московском проспекте. Соответствующее решение заказчика работ опубликовано на портале госзакупок.
Московский проспект в Ярославле
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в конце декабря 2022 года выступавшее заказчиком МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло решение об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком ООО «ЯрВасанж». И обратилось в ФАС с предложением включить подрядную организацию в реестр недобросовестных поставщиков.
Теперь в единой информационной системе «Закупки» опубликовано предписание Федеральной антимонопольной службы, в котором ведомство требует отменить решение об расторжении контракта. Предписание ФАС в мэрии выполнили, муниципальный контракт по установке работ вновь переведен в режим исполнения.
Кроме того, в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» уточнили сумму претензионных требований за просрочку сроков по установке заборов. В новом варианте претензии ООО «ЯрВасанж» должно заплатить неустойку в сумме 357306 руб. и штраф в 5 тыс. В прежней версии претензии сумма штрафа и пени составляла 2,99 млн руб.
Новых сроков выполнения работ в муниципальном контракте не указано. Изначально работы должны были выполнить с 15 августа по 20 сентября 2022 года.