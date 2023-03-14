В Липецкой области будут усилены меры антитеррористической безопасности

Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры антитеррористической безопасности в регионе. Об этом стало известно после еженедельного оперативного совещания у губернатора, на котором обсуждались и недавние события в Брянской области, куда смогли проникнуть проукраинские диверсанты.

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В ходе совещания первый вице-губернатор Александр Рябченко доложил, что в Хлевенском районе недавно прошли антитеррористические учения, в ходе которых главы муниципалитетов «отрабатывали действия вместе с силовыми структурами». Такие учения, как сообщили в облправительстве, теперь будут проводиться еженедельно.

С начала специальной военной операции в Липецкой области провели уже три заседания антитеррористической комиссии, четыре совещания рабочей группы при той же комиссии, проверили 4265 объектов. Руководителям хозяйствующих субъектов направлены предписания и акты, по результатам которых основные недостатки устранены. Среди «наиболее характерных» недостатков, выявленных на объектах образования, здравоохранения, ТЭК и транспорта, власти назвали нарушения целостности ограждения или его отсутствие, малое количество камер видеонаблюдения, отсутствие системы оповещения, охранной сигнализации и тревожных кнопок.

По поручению Игоря Артамонова проверки региональных социальных объектов и предприятий будут проходить «без предупреждения». «В складывающихся условиях работа по противодействию терроризму требует быстрого реагирования на возникающие угрозы. В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает»,– считает губернатор.

Владимир Зоркий