Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Липецкой области будут усилены меры антитеррористической безопасности

Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить меры антитеррористической безопасности в регионе. Об этом стало известно после еженедельного оперативного совещания у губернатора, на котором обсуждались и недавние события в Брянской области, куда смогли проникнуть проукраинские диверсанты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе совещания первый вице-губернатор Александр Рябченко доложил, что в Хлевенском районе недавно прошли антитеррористические учения, в ходе которых главы муниципалитетов «отрабатывали действия вместе с силовыми структурами». Такие учения, как сообщили в облправительстве, теперь будут проводиться еженедельно.

С начала специальной военной операции в Липецкой области провели уже три заседания антитеррористической комиссии, четыре совещания рабочей группы при той же комиссии, проверили 4265 объектов. Руководителям хозяйствующих субъектов направлены предписания и акты, по результатам которых основные недостатки устранены. Среди «наиболее характерных» недостатков, выявленных на объектах образования, здравоохранения, ТЭК и транспорта, власти назвали нарушения целостности ограждения или его отсутствие, малое количество камер видеонаблюдения, отсутствие системы оповещения, охранной сигнализации и тревожных кнопок.

По поручению Игоря Артамонова проверки региональных социальных объектов и предприятий будут проходить «без предупреждения». «В складывающихся условиях работа по противодействию терроризму требует быстрого реагирования на возникающие угрозы. В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает»,– считает губернатор.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...