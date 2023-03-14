Конкурсу подвели «Стрелку»

Единственным участником конкурса на реконструкцию дорожной развязки в Кировском районе Саратова стало ООО «Поволжская мостостроительная компания». Информация об этом появилась на портале «Госзакупки». Заявка предприятия признана соответствующей требованиям, таким образом ООО может получить контракт более чем на 1,5 млрд руб. Развязка в микрорайоне «Стрелка» должна стать частью скоростной трамвайной линии в ­Саратове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

ООО «СГЭТ» признало соответствующей требованиям заявку саратовского ООО «Поволжская мостостроительная компания» на реконструкцию дорожной развязки в микрорайоне «Стрелка» Кировского района Саратова. Согласно информации, опубликованной на портале «Госзакупки», мостостроительная компания стала единственным участником конкурса с начальной стоимостью 1,57 млрд руб.

Согласно конкурсной документации, работы на объекте должны проходить в два этапа. На первом планируется изъятие земельных участков, снос находящихся на них построек и зеленых насаждений, переустройство коммуникаций, реконструкция автодорожного путепровода с трамвайным полотном над железнодорожными путями, строительство подпорных стен, лестничного схода, местных проездов, съездов, перенос тяговой трансформаторной подстанции, устройство акустических экранов.

При выполнении работ движение транспортных средств будет осуществляться по существующему путепроводу проспект 50 лет Октября — Б.Горная, улице Тракторной и Мурманскому проезду. Движение по трамвайному маршруту № 3 будет закрыто.

Второй этап предусматривает строительство автомобильной транспортной развязки. Его разобьют на девять очередей: первые предусматривают строительство объездных дорог, съездов, реконструкцию путепровода по направлению Большой Горной — проспекта 50 лет Октября, пешеходного путепровода, тоннеля под улицей Тракторной, начиная с шестой очереди будет проводиться благоустройство бульвара и велодорожки на проспекте 50 лет Октября, строительство подземного перехода под проспектом.

На реализацию первого этапа предусмотрен год, на второй — два года. Учрежденный минтрансом региона ООО «СГЭТ» выступает заказчиком работ.

• ООО «Поволжская мостостроительная компания» (ПМК), по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2019 года. Единственный учредитель компании — Магомедрасул Рахматулаев, генеральный директор — Александр Пантелеев. Численность персонала — 109 человек. Чистая прибыль ПМК за 2021 год — 6,04 млн руб. при выручке 506,7 млн руб. Господин Рахматулаев был членом совета директоров АО «Мостоотряд99», которое в 2015 году строило первую очередь нового саратовского аэропорта Гагарин по контракту на 4,4 млрд руб. с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

В прошлом году «Поволжская мостостроительная компания» выиграла три крупных государственных контракта в Саратовской области. В июле 2022 года ПМК получила тендер на ремонт улицы Чернышевского в Саратове (от ул. Радищева до ул. Соколовой) на участке от ул. Валовой до ул. Большой Горной, стоимость работ 200,18 млн руб. В августе компания выиграла конкурсы на ремонт путепровода через железную дорогу ПугачевПогромное на км 64+260 автомобильной дороги «Пугачев — Перелюб» (цена контракта 68,25 млн руб.) и ремонт моста через реку Сухой Камелик на км 71+892 автомобильной дороги «ПугачевПерелюб» (45,89 млн руб.). Все три контракта находятся на стадии исполнения, заказчиком выступало саратовское ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», учрежденное региональным минтранспорта.

Реконструкция путепровода в микрорайоне «Стрелка» — один из этапов строительства сети скоростного трамвая в Саратове. В феврале в Саратове были итоги конкурса на реконструкцию трамвайной линии № 9, который был объявлен ООО «СГЭТ» в конце января. Контракт на 2,72 млрд руб. достался ООО «Фракджет-Строй», зарегистрированному в Москве.

Подрядчику предстоит реконструировать пять тяговых подстанций, уложить новые трамвайные рельсы, проложить кабельные линии и контактную сеть на участке от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков». Работы требуется завершить к концу этого года. Маршрут № 9 вместе с маршрутами №№ 6, 8 и 3 должен стать частью скоростной трамвайной линии города.

Строительство скоростного трамвая в Саратове планировали начать осенью 2022 года, но конкурс объявили только в начале этого.

В октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал завершить весь проект за два года — к концу 2025 года. Изначально проект был рассчитан на четыре года. После этого губернатор Роман Бусаргин поручил создать двухлетний график реализации проекта.

Строительство скоростной трамвайной линии было предусмотрено Генеральным планом Саратова от 2008 года, впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960х годах. Согласно презентации предпроекта, первый этап должен был затронуть модернизацию трамвайного маршрута № 3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая № 11 (центр — поселок Солнечный), третий — № 8 и № 9 (центр — Заводской район). Скорость трамвайных маршрутов предполагалось увеличить с 13–14 км/ч до 30 км/ч, а также сократить количество остановок. В 2021 году стоимость всего проекта оценивалась в 6 млрд руб.

Связаться с представителями ООО ПМК „Ъ“ вчера в течение дня не удалось, по указанным в открытых источниках номерам никто не отвечал.

Сергей Петунин