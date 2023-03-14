На метротрам накинули халатность

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело о незаконной остановке строительства третьей очереди подземного трамвая в областном центре. На этой неделе волгоградцы направили коллективное заявление на имя господина Бастрыкина, в котором сообщили, что принятое в 2020 году постановление о приостановке строительства очереди скоростного подземного трамвая наносит ущерб бюджету Волгограда около 400 млн руб. Волгоградское Следственное управление возбудило дело по статье «халатность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новую очередь волгоградского подземного трамвая хотели построить к 2018 году

Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ Новую очередь волгоградского подземного трамвая хотели построить к 2018 году

Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело по факту якобы незаконного прекращения строительства третьей очереди подземного трамвая в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. В Следственном комитете отметили, что ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ­ведомства.

Поводом для поручения господина Бастрыкина стало коллективное обращение, инициированное жителями Волгограда жалобой на затягивание с возбуждением уголовного дела для расследования должностных преступлений, в результате которых незаконно остановлено строительство третьей очереди подземного трамвая. Ранее по данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области была проведена проверка, но уголовное дело возбуждено не было.

Авторы коллективной жалобы, опубликованной на этой неделе волгоградскими СМИ, сообщают, что «более четырех месяцев идет волокита» с процессуальной проверкой по факту якобы незаконной приостановки строительства инфраструктурного объекта. «Имеются очевидные преступления: отменена документация проектирования, незаконно остановлено строительство третьей очереди подземного трамвая, бюджету нанесен ущерб в размере более 400 млн руб., но уголовное дело так и не возбуждено, виновные лица не привлечены к уголовной ответственности».

Третья очередь волгоградского метротрама должна была соединить район Волгоградского государственного университета со станцией «Ельшанка» (открыта 1 декабря 2011 года в составе второй очереди строительства, которое велось с 1985 года).

Речь о том, что в городе будет построена третья очередь подземного трамвая, велась еще в 2013 году. Работы должны были быть выполнены в три этапа: первый должен был соединить станции «Ельшанка», «Районная» и СХИ, вторая — «Тормосиновскую» и «Панфиловскую», третий — «Микрорайон 231» и «Гос­университет».

В марте 2013 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и ОАО «Метрогипротранс» заключили госконтракт на разработку проектной документации на строительство линии скоростного трамвая от станции «Ельшанка» до станции «Госуниверситет» стоимостью 400 млн руб. Работа была выполнена частично и приостановлена в связи с «изменением документов по стандартизации». Все строительство оценивалось в 15 млрд руб. и должно было завершиться в 2018 году, однако этого не произошло, и строительство на ­началось.

В начале декабря 2020 года администрацией Волгограда было издано постановление об отмене проекта планирования и межевания территории для строительства третьей очереди скоростного подземного трамвая от улицы Льва Толстого до Университетского проспекта в Советском районе города. Документ подписывал заместитель главы администрации областного центра Владимир Сидоренко.

В октябре прошлого года волгоградские активисты уже обращались к Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту отмены строительства подземного трамвая, региональное следственное управление СКР начало собственную проверку, но о ее результатах не сообщалось.

В отношении господина Сидоренко, подписавшего постановление, в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которое в ходе предварительного следствия было переквалифицировано на ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Согласно материалам дела, в январе 2019 года замглавы Волгограда выдал ООО «ТЦ „Орион“» разрешение на строительство трехэтажного многофункционального комплекса на земельном участке по адресу: проспект Ленина, 144. По данным следствия, фактически строительство этого объекта не велось. При этом представитель коммерческой организации и другие арендаторы земельного участка якобы понимали, что завершить строительство МФК (ТЦ «Медведица») будет невозможно, но, несмотря на это, в марте 2020го подали в мэрию заявление о выдаче разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию. Разрешение на ввод фактически не существующего объекта было выдано 19 марта 2020 года. Это позволило ООО «ТЦ „Орион“» получить на внеконкурсной основе в аренду на 49 лет земельный участок площадью 1,5 га. Дело в отношении Владимира Сидоренко прекратили в связи с истечением срока давности.

В СУ СКР по Волгоградской области «Ъ» сказали, что в связи с поручением Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность»), однако сообщать фабулу предполагаемого преступления отказались.

Сергей Петунин