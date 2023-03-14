В Петербурге обсуждается вопрос передачи Пулково под охрану Росгвардии

Законодательное собрание Петербурга предложило повысить охрану аэропорта Пулково силами Росгвардии. По этому поводу они подготовили обращение к правительству России. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы при комиссии по вопросам правопорядка и законности. Предложение поддержали депутаты, представители аэропорта, ряд городских комитетов, МВД, Ространснадзор и другие структуры.

«Члены рабочей группы обсудили целесообразность привлечения Росгвардии для повышения безопасности аэропорта. Для этого необходимо внести его в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации. Такая практика уже реализована в международных аэропортах в Северо-Кавказском федеральном округе и Симферополе и показала свою эффективность»,— прокомментировал руководитель рабочей группы и депутат Константин Чебыкин.

Как отмечают в ЗакСе, поводом для разработки документа стало происшествие 28 октября 2022 года. Тогда петербуржец пробил ограждение и выехал к стоянке аэропорта.

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