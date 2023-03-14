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Коммерсантъ FM
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Пашинян уволил командующего объединенной группировкой войск РФ и Армении Парваняна

Командующий объединенной армяно-российской группировкой войск Тигран Парванян отправлен в отставку по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Тигран Парванян

Тигран Парванян

Фото: Министерство Обороны Республики Армения

Тигран Парванян

Фото: Министерство Обороны Республики Армения

Россия и Армения подписали соглашение о создании объединенной группировки войск в ноябре 2016 года.

Согласно документу, группировкой управляет объединенное командование. Назначать командующего и освобождать его от должности может верховный главнокомандующий ВС Армении по согласованию со своим российским коллегой.

Генерал-лейтенант Тигран Парванян занимал должность с февраля 2018 года. До этого он командовал 1-м армейским соединением.

Эрдни Кагалтынов

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