Сторонники реновации Нарвской заставы обратились к президенту, губернатору и депутатам

Жители Нарвской заставы в Санкт-Петербурге собрались вновь для обсуждения темы реновации. Местные активисты записали видеообращение к губернатору, депутатам и президенту Владимиру Путину с требованием «не лишать их права на жизнь в нормальных условиях». Сторонники реновации собирают подписи местных жителей в поддержку реновации. В настоящее время, со слов активистов, под ней подписались около 300 жителей.

Их дома попадают под действие программы закона «Об адресной программе СанктПетербурга «Развитие застроенных территорий в СанктПетербурге» (РЗТ), который был принят в 2008 году. В программу включили 23 квартала, среди которых один из округов Кировского района — Нарвская застава, где большинство домов построено в середине XX века.

«Дома 1940-50-х годов находятся в неудовлетворительном состоянии, разрушаются наружные стены, отсутствуют ванные комнаты, а деревянные перекрытия гниют из-за сырости»,–– говорит местная жительница Ксения Зыкова, подписавшая обращение.

В соответствии с программой РЗТ, для расселения и сноса дома требуется согласие всех собственников. Только после этого жителям предоставят квартиры в новых домах в границах квартала, а дом будет демонтирован. Санкт-Петербургский городской суд Петербурга 3 марта отклонил иск жителей Нарвской заставы по выходу из программы реновации. Как пишет Mr-7, на следующий день местные жители собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Встречу анонсировали противники реновации, а те кто выступал за, вывешивали листовки по округу с призывом прийти высказать свое мнение. Всего на собрание пришло около 150 человек, за реновацию из них было порядка 30.

«Пусть строят новое, красивое жилье, а не эти бараки. Сейчас еще район признают объектом культурного наследия, и нам придется самим на свои же деньги содержать дома,–– говорила одна из сторонниц реновации.

14 марта комиссия по градостроительству ЗакСа единогласно поддержала поправки от фракции «Единая Россия» к изменениям в закон о границах объектов культурного наследия. Поправка единороссов позволит защитить территорию Нарвской заставы от сноса до 2029 года, пока не истечет срок контракта по реновации этой территории. Остальные проблемные участки, подлежащие сносу после изменений в законе, депутаты защищать отказались, заявив что «прогресс важнее». Второе чтение законопроекта состоится в среду, 15 марта. Согласно документу, около 200 зданий исключаются из зоны охраны для строительства ряда инфраструктурных объектов и могут быть снесены. Под удар попали квартал Нарвской заставы (около 160 домов), Лиговский проспект (более 20 зданий) и проспект Обуховской Обороны (восемь строений).

Подробнее — в материале «Нарвская застава оказалась важнее прогресса».

Яна Кузьмина

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