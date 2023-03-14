Полигон в хуторе Копанском модернизируют за 2,4 млрд рублей

В модернизацию мусоросортировочного комплекса в хуторе Копанском инвестируют 2,4 млрд руб. При работах используют безопасный и эргономичный подход, к ним приступят уже весной 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Планируем расширить и усовершенствовать объект обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, предусмотрели мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия отходов на окружающую среду»,— сказал гендиректор АО «Мусороуборочная компания» Валерий Облогин.

На выездном совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас полигон в хуторе Копанском заполнен на две трети от своей мощности. Проект обновления комплекса уже прошел общественные слушания. Там планируют построить экотехнопарк. В него будут входить комплексы по переработке автошин, древесных отходов и оргтехники.

Глава региона подчеркнул, что жителей нужно информировать о каждом этапе модернизации, чтобы у них возникало меньше вопросов и домыслов. Кроме того, Вениамин Кондратьев считает, что современные и экологичные комплексы по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо создавать по всему региону.

Сейчас на полигон в хуторе Копанском поступает почти 600 тыс. тонн мусора в год. При этом сортируется только 450 тыс. тонн. Глава Кубани подчеркивает, что необходимо грамотно расширить нынешнюю инфраструктуру полигона, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и нагрузку на комплекс по обращению с ТКО.

Татьяна Ручкина

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