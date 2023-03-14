Калужская компания «Донатор» хочет построить в Липецке комплекс терм за 500 млн рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор ООО «Компания Донатор» Елена Глобина подписали соглашение о строительстве в Молодежном парке физкультурно-оздоровительного комплекса «Липецкие термы». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инвестиции в ФОК превысят 500 млн руб. В проекте планируются водные аттракционы, джакузи, детская зона, комплекс из 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, в том числе три круглогодичных, кабинеты «релакса и массажа», кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1,2 тыс. человек, в выходные — 2,5 тыс. ФОК даст более 100 новых рабочих мест. Ввести в эксплуатацию комплекс планируется до конца 2026 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компания Донатор» зарегистрировано в Калужской области в октябре 1999 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 50,5 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. Гендиректором является Елена Глобина, которая также управляет занимающимся управлением недвижимостью калужским ООО «Терра-Д». Единственный владелец — Глеб Белов. Ему принадлежит «Терра-Д», местные управляющие компании «Аметист», «Аметист+» и «Грейт», а также занимающее оптовой торговлей чистящими средствами ООО «Вектор групп».

Игорь Артамонов рассказал, что таких проектов регионе «пока нет». «Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал — уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке», — отметил губернатор.

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Александр Прытков

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