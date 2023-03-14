В центральном хуруле Калмыкии завершилась роспись статуи Будды Майтрейи

Художники-танкописцы Татьяны Музраева и Амры Дорджи-Горяева завершили работу по росписи статуи Будды Майтрейи для центрального хурула Калмыкии «Золотой обители Будды Шакьямуни», сообщает пресс-служба религиозного учреждения.
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Живописцы работали над полученной в дар статуей в течение двух месяцев.
«Рады, что приняли участие в столь в благом деле. Каждую деталь, выбор цвета, полностью оформление согласовывали с монахами»,— цитирует пресс-служба Хурула слова художников.
Будда Майтрейя — это будущее воплощение главного учителя буддизма, которое, согласно канонам, придет в мир в конце текущей эпохи.