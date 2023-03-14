В центральном хуруле Калмыкии завершилась роспись статуи Будды Майтрейи

Художники-танкописцы Татьяны Музраева и Амры Дорджи-Горяева завершили работу по росписи статуи Будды Майтрейи для центрального хурула Калмыкии «Золотой обители Будды Шакьямуни», сообщает пресс-служба религиозного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Живописцы работали над полученной в дар статуей в течение двух месяцев.

«Рады, что приняли участие в столь в благом деле. Каждую деталь, выбор цвета, полностью оформление согласовывали с монахами»,— цитирует пресс-служба Хурула слова художников.

Будда Майтрейя — это будущее воплощение главного учителя буддизма, которое, согласно канонам, придет в мир в конце текущей эпохи.

Анастасия Назарова