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В центральном хуруле Калмыкии завершилась роспись статуи Будды Майтрейи

Художники-танкописцы Татьяны Музраева и Амры Дорджи-Горяева завершили работу по росписи статуи Будды Майтрейи для центрального хурула Калмыкии «Золотой обители Будды Шакьямуни», сообщает пресс-служба религиозного учреждения.

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Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

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Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Живописцы работали над полученной в дар статуей в течение двух месяцев.

«Рады, что приняли участие в столь в благом деле. Каждую деталь, выбор цвета, полностью оформление согласовывали с монахами»,— цитирует пресс-служба Хурула слова художников.

Будда Майтрейя — это будущее воплощение главного учителя буддизма, которое, согласно канонам, придет в мир в конце текущей эпохи.

Анастасия Назарова

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