Власти решили изъять у собственников два дома-памятника в Лыскове

Управление госохраны объектов культурного наследия обратилось в суд с иском об изъятии у собственников двух исторических домов в Лыскове из-за неудовлетворительного состояния зданий, сообщили в ведомстве.

Речь идет о доме №44 на улице Большой Советской (ОКН «Гимназия») и доме №7 на улице Малой Советской (ОКН «Дом, где находится Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда»). Оба здания сейчас не используются.

«Несмотря на неоднократно выданные предписания о необходимости проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, собственниками не принимались никакие меры по их восстановлению»,– сообщили в управлении УГО ОКН.

Согласно картотеке дел Лысковского райсуда, иск подан к Алексею Застело. В качестве третьих лиц привлечены минимущества региона и администрация Лысковского округа.

Анастасия Еремина