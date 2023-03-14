На Кубани к 16 марта температура воздуха прогреется до 20 градусов

К середине недели в южной половине Краснодарского края температура воздуха днем достигнет отметки в 20 градусов. При этом местами в регионе будут идти сильные дожди, сообщает «Деловая газета Юг» со ссылкой на начальника отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлану Попову.

По ее словам, резких скачков температуры воздуха на этой неделе не будет. В регионе пройдут мелкие дожди. Ночью температура составит 3...10°, днем 12...17°, а на солнце — до +20°. Кроме того, в крае начнут снижаться порывы ветра. Местами в регионе прогнозируются туманы.

По данным Краснодарского ЦГМС, 15 марта на Кубани ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будут порывы ветра до 15–20 м/с, днем — 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 1…6°, днем 13…18°, на Азовском побережье местами 10…15°; в горах ночью +3…-2°, днем 8…13°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В горах Туапсинского района ночью и утром местами будет туман. Ветер составит 6–11 м/с, вечером 14 марта на участке Анапа-Геленджик ожидаются порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, днем 13…18°.

В Краснодаре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами порывы ветра ночью могут достигнуть 15 м/с, днем — 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 3…5°; днем 14…16°.

Татьяна Ручкина

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