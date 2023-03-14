ВТБ за месяц удвоил объем выдачи ипотеки в Самарской области

В феврале текущего года в самарских отделениях банка ВТБ было оформлено более 280 ипотечных займов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объем сделок составил 1 млрд руб., что более чем в два раза превышает результат января. Причиной роста спроса стала реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

Всего в Самарской области за первые два месяца 2023 года в ВТБ оформили более 400 жилищных кредитов на 1,47 млрд руб. Средний чек составил около 3,6 млн руб., что на 30% выше показателя прошлого года.

Евгений Чернов