Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ за месяц удвоил объем выдачи ипотеки в Самарской области

В феврале текущего года в самарских отделениях банка ВТБ было оформлено более 280 ипотечных займов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объем сделок составил 1 млрд руб., что более чем в два раза превышает результат января. Причиной роста спроса стала реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

Всего в Самарской области за первые два месяца 2023 года в ВТБ оформили более 400 жилищных кредитов на 1,47 млрд руб. Средний чек составил около 3,6 млн руб., что на 30% выше показателя прошлого года.

Евгений Чернов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...