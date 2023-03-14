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Мэрия Перми отдает в краевую собственность три объекта недвижимости

Администрация Перми обратилась в городскую думу с инициативой о передаче в собственность Пермского края трех объектов недвижимости, сообщается на сайте парламента. Речь идет о земельном участке площадью 3950 кв. м. по адресу ул. Куйбышева, 80а, и двух нежилых помещениях - площадью 159,1 кв. м (ул. Куйбышева, д. 163) и 61,2 кв. м (ул. Сестрорецкая, д. 24).

Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, земельный участок по ул. Куйбышева, 80а предполагается предоставить в безвозмездное пользование ГБУК «Пермский краевой клуб-киноцентр «Пермская синематека» под объекты культурно-досуговой деятельности.

В нежилых помещениях в домах по ул. Куйбышева, 163 и ул. Сестрорецкой, 24, расположены отделения Почты России, оказывающие услуги почтовой связи. По предложению ТУ Росимущества в Пермском крае планируется передать помещения в собственность Российской Федерации. В последующем помещения будут внесены Российской Федерацией в уставный капитал АО «Почта России» и продолжат использоваться для размещения почтовых отделений.

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