Движение по проспекту Науки ограничат до середины мая из-за реконструкции газопровода

Проезд транспорта по проспекту Науки будет ограничен с 16 марта по 14 мая. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Речь идет об участке от улицы Веденеева до Тихорецкого проспекта. Два месяца там будут вестись работы по реконструкции газопровода. Участок для проезда транспорта будет сужен. В ГАТИ добавили, что на дороге будут установлены информационные щиты со схемами и указателями направлений объезда.

Кроме того, планируется ограничить движение в Мошковом переулке Центрального района Петербурга. На этом месте разместят пешеходную галерею. В Петроградском районе также перекроют сквозное движение по Ординарной улице с 15 по 24 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что будет ограничено движение по Заневскому проспекту с 17 по 20 марта из-за проведения ремонтных работ для обеспечения водоснабжения.

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