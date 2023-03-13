В Петербурге с 17 по 20 марта ограничат движение по Заневскому проспекту

Движение по Заневскому проспекту с 17 по 20 марта будет ограничено из-за проведения ремонтных работ для обеспечения водоснабжения. Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работы затронут участок от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского проспекта. Для транспорта будет открыта одна полоса из трех. Ограничения будут введены с 17 марта 22:00 до 20 марта 15:00.

Как отметили в пресс-службе, работы будут проводиться в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Сейчас на Заневском проспекте нет ограничений для движения транспорта.

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