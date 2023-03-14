Глава Кубани заявил о необходимости увеличения инфраструктуры мусорного полигона под Краснодаром

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо грамотно расширить нынешнюю инфраструктуру мусоросортировочного комплекса в хуторе Копанском, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и нагрузку на комплекс по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Утилизация отходов должна отвечать самым современным экологическим требованиям. Особенно в таком крупном городе, как Краснодар, где число жителей год от года прирастает десятками тысяч человек», - отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что ежегодно на полигон в хуторе Копанском поступает почти 600 тыс. тонн мусора. При этом через сортировку проходят только 450 тыс. тонн.

В 2022 году мусоросортировочный комплекс модернизировали и создали дополнительные рабочие места, в основном для жителей ближайших поселков. Новая линия позволяет произвести досортировку отходов из контейнеров раздельного сбора, а также проводить глубокую сортировку из контейнеров твердых коммунальных отходов.

В 2024 году в хуторе Копанском построят еще один мусорный полигон. Это необходимо в связи с тем, что население города растет и, соответственно, увеличивается количество отходов. Объем инвестиций в новый объект составит 1,2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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