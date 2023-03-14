Путин заявил, что отечественный бизнес легко заменил ушедшие с рынка компании

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные компании сразу заполнили своим товаром рынки, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. По его словам, прошлый год пошел России только на пользу, производство в сегменте малого и среднего бизнеса растет, страна стала гораздо более суверенной и самостоятельной в сфере экономики и финансов.

«Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них появился свой уровень культуры, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих»,— сказал президент в ходе рабочего визита на авиационный завод в Улан-Удэ.

Глава государства отметил, что «недоброжелатели» России рассчитывали создать стране проблемы в среднесрочной перспективе и такая опасность действительно есть — например, в вопросе обеспечения оборудованием предприятий длительного цикла. «Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально»,— заключил президент.

По его словам, сейчас власти внедряют новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства, в том числе производственно-промышленную ипотеку, льготирование и создание определенных промышленных кластеров. По мнению президента, России нужно сохранить внутреннюю конкуренцию, чтобы не «замкнуться в собственном соку» и чтобы это чувствовал потребитель.

Согласно вышедшему в январе исследованию экономистов Саймона Эвенетта из Университета Санкт-Галлена и Никколо Пизани из бизнес-школы IMD, до конца 2022 года из России ушли 8,5% западных компаний, работавших в России.

Анализ Центра стратегических разработок показал, что по состоянию на сентябрь 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% передали российское подразделение новому собственнику и 7% объявили о полном уходе с российского рынка.

Эрдни Кагалтынов