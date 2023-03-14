В Воронеже дошло до суда дело о хищении 2 млн рублей при инсценировках ДТП

Ленинский райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело против 21 человека, обвиняемых в хищении 2 млн руб. (ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при серийной инсценировке дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, утвердившей обвинительное заключение.

Имена фигурантов не раскрываются. При этом четыре человека являются участниками организованной преступной группы, считают в прокуратуре.

По версии следствия, в 2018–2020 годах четверо граждан, действуя в составе организованной группы, привлекли еще 17 соучастников и инсценировали десять ДТП в Воронеже. Фигуранты предоставили заведомо ложные сведения об авариях в страховые компании, в которых была застрахована ответственность водителей, и таким образом похитили более 2 млн руб.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте