В Краснодаре открыли Центр управления и мониторинга сети «Ростелеком»

В Краснодаре запустили круглосуточный Центр управления и мониторинга сети (ЦУМС-Запад) компании «Ростелеком». Он будет в режиме реального времени отслеживать надежность работы сетевой инфраструктуры в 42 регионах из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Мы ожидаем, что запуск Центра даст новый импульс экономике нашего региона и его социальной сфере. В первую очередь это касается цифровизации, особенно в таких сферах, как медицина, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, строительство. Станут доступнее сервисы, в том числе цифровые государственные услуги, количество которых у нас регулярно растет»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

В центре объединили 33 локальных центра мониторинга, которые отвечают за западную часть России и магистральные каналы в Европу и Азию. Центр будет контролировать сетевую инфраструктуру протяженностью более 108 тыс. км, около 3 тыс. основных серверов и серверов телематики, более 775 тыс. узлов сетей и более 5 млн единиц оборудования клиентов. На объекте будут работать 215 человек. ЦУМС-Запад синхронизировали с аналогичным объектом, который отвечает за восточную часть РФ. При этом он может при необходимости стать для него резервным и мониторить работоспособность сети по всей России.

За счет зонтичной системы обработки событий более чем из 300 систем мониторинга центр сможет оперативно найти корневую причину аварий. После этого специалисты могут оперативно перевести связь на резервное оборудование, что обеспечит бесперебойную работу сети. Сервер также будет помогать во взаимодействии с регуляторными органами и министерствами, координации работы на сетевой инфраструктуре и обслуживании сети других операторов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram