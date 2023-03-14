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Челябинская область станет сотрудничать с союзом предприятий туристской индустрии

Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Российским союзом предприятий туристской индустрии (РСТ). Документ подписали на международной туристической выставке «Интурмаркет-2023». Стороны намерены работать над повышением качества продуктов и услуг в сфере туризма и созданием конкурентоспособного рынка, сообщают в правительстве региона.

По словам президента РСТ Илья Уманского, в ближайшее время планируется провести совместные мероприятия, которые позволят увеличению туристического потока и потенциала Челябинской области.

«Сейчас своей задачей мы видим наращивание кросс-связей для того, чтобы больше туристов и людей путешествовали между регионами. Мы собираемся усилить знакомства жителей нашей страны с возможностями Челябинской области, ее туристическими компаниями, бизнесом, который функционирует на территории региона», — отметил Илья Уманский.

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