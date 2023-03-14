Почти половина учащихся детей в IT школах хотят зарабатывать до 200 тыс. рублей

Около половины петербургских родителей (56%) считают важным дать своим детям образование в IT, поскольку сейчас это базовый навык. Еще четверть (25,7%) уверены, что изучение современных профессий лучше, чем просто играть в компьютер, следует из опроса онлайн школы IT профессий Rebotica.

Так, 50,9% респондентов готовы тратить в месяц на обучение до 10 тыс. руб. 28,8% назвали комфортным бюджет до 20 тыс. руб. и 5% более 30 тыс. руб. Большая часть родителей рассказали, что их дети изучают профессию разработчика игр (34,6 %), примерно столько же (33% опрошенных) ответили, что их дети сделали выбор в пользу изучения профессии программиста. 19% клиентов Rebotica в Санкт-Петербурге изучают профессию веб-дизайнера, 8.1% выбрали профессию 3D моделлера и около 5% изучают блоггерство.

«Наши ученики и их родители хорошо понимают, что область IT востребована сегодня и будет не менее востребована в будущем. Поэтому мы видим, как дети стремятся развиваться в этом направлении, понять свою область интересов и раскрыться в ней. Школьники уже способны разрабатывать героев компьютерных игр, создавать сюжеты, делать 3D модели и даже что-то программировать. Вкладываясь своим ресурсом и временем в изучение IT, многие ученики понимают, что это даст им в будущем не только возможность раскрыть свой потенциал, но и получать хороший доход»,–– отметил CEO и основатель Rebotica Александр Киселев.

Дети в ответ на вопрос родителей рассказали, что хотят зарабатывать в IT от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (46,9%), 28,5% рассчитывают получать более 300 тыс. руб. и всего 6% устроил бы доход от 100 тыс. до 150 тыс. в месяц. В опросе приняли участие почти 1,5 тыс. человек, в основном родители школьников 10-14 лет.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на одно место в IT-отрасли Петербурга претендует почти 18 начинающих специалистов.

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