В Ярославле хотят отреставрировать здание музея истории города

В Ярославле планируют провести реставрацию фасада объекта культурного наследия «Дом Кузнецова В.Я., 1893», в котором расположен музей истории города. Аукцион по определению подрядной организации на разработку проектно-сметной документации опубликован на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта 578 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом Кузнецова В.Я., 1893» в Ярославле

Фото: Официальный сайт музея истории города Ярославля «Дом Кузнецова В.Я., 1893» в Ярославле

Фото: Официальный сайт музея истории города Ярославля

В рамках работ подрядчик должен будет предоставить историко-архивные и библиографические сведения об объекте, сформулировать заключение о возможности приспособления к современному использованию, провести комплексные научные исследования, разработать проект реставрации и приспособления и составить проектно-сметную документацию. Помимо главного здания, планируется отреставрировать и ворота.

Работы по разработке документации должны начаться в марте, закончиться — в августе. Срок самого ремонта пока неизвестен.

Алла Чижова