Пожар на ТЭЦ-2 в Ижевске ликвидировали

Пожар на открытой площадке промышленной зоны ТЭЦ-2 в столице Удмуртии ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В результате происшествия никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, сообщение о загоревшемся трансформаторе и масле в обваловании поступило около 13:19, локализовать возгорание удалось в 13:41. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. К ликвидации привлекались 52 человека и 16 единиц техники.

Угрозы отключения электроэнергии и теплоснабжения на объектах Ижевска нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. На месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели.