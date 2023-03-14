Пожар на ТЭЦ-2 в Ижевске локализовали

В столице Удмуртии на ТЭЦ-2 загорелся трансформатор и масло в обваловании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. К моменту прибытия первых пожарных происходило открытое горение. Общая площадь пожара составляет 20 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время пожар локализован. К ликвидации привлекли 52 человек и 16 единиц техники.

Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.