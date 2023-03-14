Ильдар Сунгатов стал главой отдела бюро Интерпола МВД по Татарстану

Подполковник полиции Ильдар Сунгатов стал начальником отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану. Об этом говорится в сообщении министерства.

Господин Сунгатов родился в 1978 году в Нижнекамске. В 2003 году он окончил Казанский государственный университет. Работу в правоохранительных органах он начал в том же году. С 2011 года он занимал пост замглавы отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану.

Кроме того, Ильгиз Хамитов был назначен замглавы полиции Татарстана по оперативной работе. Господин Хамитов родился в 1976 году в деревне Большие Клыки. В 2000 году он окончил Казанский юридический институт МВД России. При этом еще в 1995-м он начал работать в органах внутренних дел. До сегодняшнего назначения с 2017 года он занимал пост главы управления угрозыска МВД по Татарстану.

"Ъ-Казань"