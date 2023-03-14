Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ильдар Сунгатов стал главой отдела бюро Интерпола МВД по Татарстану

Подполковник полиции Ильдар Сунгатов стал начальником отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану. Об этом говорится в сообщении министерства.

Господин Сунгатов родился в 1978 году в Нижнекамске. В 2003 году он окончил Казанский государственный университет. Работу в правоохранительных органах он начал в том же году. С 2011 года он занимал пост замглавы отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану.

Кроме того, Ильгиз Хамитов был назначен замглавы полиции Татарстана по оперативной работе. Господин Хамитов родился в 1976 году в деревне Большие Клыки. В 2000 году он окончил Казанский юридический институт МВД России. При этом еще в 1995-м он начал работать в органах внутренних дел. До сегодняшнего назначения с 2017 года он занимал пост главы управления угрозыска МВД по Татарстану.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...