Брянский «Элитный сад» отремонтирует сквер в Орле за почти 120 млн рублей

Мэрия Орла заключила контракт с ООО «Торгово-строительная компания "Элитный сад"» на ремонт и приспособление объекта культурного наследия «Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо"» и прилегающей к нему территории на 119,5 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составляла 121,7 млн руб. На торги заявились три компании, их названия, за исключением победителя, после начала спецоперации не раскрываются. «Элитный сад» заявил о готовности выполнить работы за 119,5 млн руб., его конкуренты предлагали 118 и 120 млн.

Документацию также обжаловала московский индивидуальный предприниматель Ольга Князева. По ее мнению, извещение о торгах не содержит информацию о сроке исполнения контракта. Орловское управление Федеральной антимонопольной службы посчитал жалобу необоснованной, отметив, что сроки указаны в проекте договора.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТСК "Элитный сад"» зарегистрировано в Брянской области в июне 2015 года для производства прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка компании составила 358,5 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн. Гендиректором и единственным учредителем является Евгений Лукашов. Он также управляет и владеет московским строительным ООО «Л.Е.В.», и ему принадлежат брянские ООО «Стройлэнд» и ООО «Реставрационно-строительное предприятие "Зеленый город"».

Работы по благоустройству подрядчик должен завершить к 1 сентября 2023 года. За это время необходимо организовать видеонаблюдение, водоотведение и наружное освещение, выполнить вертикальную планировку, создать дорожки, тротуары и зеленую зону, разместить малые архитектурные формы. «Ключевым» моментом проекта в мэрии назвали озеленение территории: в сквере предусмотрен посев 19 тыс. кв.м партерных, мавританских и обыкновенных газонов, запланирована высадка мелколистных лип, сосен, можжевельников, сирени, берез, спирей, барбариса, кустов розы, орешника, а также крупноплодных дубов.

Пресс-служба администрации Орла отметили, что «Элитный сад» занимается «созданием и продвижением уличной и парковой мебели, навигационных носителей для парков и городов и арт-объектов». Другим направлением подрядчика является ландшафтный дизайн «с использованием большого ассортимента декоративных и плодовых растений, выращенных в собственном питомнике в Брянском районе». В частности, компания занималась озеленением в Брянской, Московской, Смоленской, Новгородской и других областях и участвовала в благоустройстве крупных столичных территорий — Аршиновского парка, олимпийского комплекса «Лужники», метро «Рассказовка», подходов к Олимпийской деревне-80, Рижского сада, парка «Сиреневый Сад».

О поиске подрядчика для достройки крупнейшего медицинского центра Орла читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Стрела" дотянулась до "Титаника"».

Александр Прытков

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