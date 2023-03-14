Жителя Удмуртии задержали за мошенничество со ставкам на 1,8 млн рублей

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 28-летнего ранее судимого жителя Вавожского района по подозрению в мошенничестве на ставках. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина находил своих жертв в соцсетях и представлялся букмекером.

В частности, по версии следствия, подозреваемый сообщал о том, что у него есть информация по договорным спортивным матчам. За процент от выигрыша он предлагал сделать ставку в одной из букмекерских контор, получал деньги от жертв и переставал выходить на связь.

Установлена причастность мужчины к семи фактам мошенничества. Общий ущерб составил порядка 1,8 млн руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. ч. 1,2,3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.