На подключение школ Ростова к сервису «Безопасный город» выделено 12 млн рублей

В 2024-2025 году для подключения общеобразовательных учреждений Ростова к системе «Безопасный город» будет выделено 12 млн руб. Соответствующее решение приняла гордума, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

«Видеонаблюдение входных групп 101 общеобразовательного учреждения будет интегрировано в систему АПК "Безопасный город"»,— написал градоначальник.

Алексей Логвиненко также отметил, что для реализации данного плана потребуется обновить оборудование в ряде школ.

Анастасия Назарова