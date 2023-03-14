Глава Суксуна уходит в отставку

Глава Суксунского городского округа Павел Третьяков написал заявление о досрочном сложении полномочий. Документ уже поступил в местную думу. Об этом сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вопрос об отставке главы муниципалитета планируется рассмотреть 23 марта. Если отставку примут, полномочия господина Третьякова прекратятся на следующий день — 24 марта. На этом же заседании временное исполнение полномочий главы планируется возложить на первого заместителя главы, начальника финансового управления администрации Суксунского городского округа Веру Бунакову. Конкурс по выбору нового главы могут объявить на внеочередном заседании думы 6 апреля.

Павел Третьяков руководил муниципалитетом с 2017 года.