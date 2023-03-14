В Челябинске сотрудника «дочки» газовой компании подозревают в коммерческом подкупе

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства компании «НОВАТЭК-АЗК» (Челябинск, входит в ПАО «НОВАТЭК»). Он подозревается в получении коммерческого подкупа (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020 году сотрудник компании получил от представителя коммерческой организации более 800 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ и оплату по договору без соответствующей проверки и контроля. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением по уголовному делу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому.