Обвиняемый в гибели ребенка экс-директор «Энгельсремонта» помещен под домашний арест

Бывший директор ООО «Энгельсремонт» Михаил Косов, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, помещен под домашний арест. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мера пресечения будет действовать в течение одного месяца 27 дней.

«Ъ-Средняя Волга» писал, что 11 марта на спортивной площадке по ул. Безымянной в селе Титоренко тяжелые травмы получила девочка. На ребенка упали футбольные ворота. Девочку госпитализировали, но в больнице она скончалась. Спортивная конструкция не имела креплений, предусмотренных строительными нормами, сообщили в прокуратуре.

Марина Ковалева