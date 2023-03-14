Областной суд подтвердил право ульяновцев проводить митинг в местном гайд-парке без согласования с мэрией

Во вторник Ульяновский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу мэрии Ульяновска, оставил в силе решение Ленинского районного суда Ульяновска, признавшего фактический отказ мэрии в согласовании проведения митинга «за возврат прямых выборов мэра» в местном гайд-парке незаконным.

Как ранее сообщал «Ъ», ульяновский независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев подавал в мэрию Ульяновска уведомление о проведении 14 марта митинга «за возврат прямых выборов мэра» в сквере «Экран», который официально определен в постановлении облправительства как специальное место проведения публичных мероприятий (гайд-парк). Согласно федеральному законодательству, для таких мест согласование администрации не требуется, но мэрия отказала в согласовании по формальным причинам, предупредив заявителя, что он «не вправе проводить публичное мероприятие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Районный суд признал ответ мэрии на уведомление организатора митинга незаконным, отметив, что для гайд-парка согласование органов власти не требуется, организатор митинга должен лишь уведомить мэрию о мероприятии. Областной суд подтвердил законность решения первой инстанции.

В мэрии «Ъ» ответили, что с решением апелляционной инстанции не согласны, и «в установленные законом сроки будет направлена кассационная жалоба в Шестой кассационный суд».

Константин Толкачев сообщил «Ъ», что митинг «за возврат прямых выборов мэра» во вторник обязательно состоится на полностью законных основаниях. В полиции, которая раньше также настаивала на необходимости согласования митинга, заявляют, что во время митинга будут действовать «строго в соответствии с законом».

Сергей Титов, Ульяновск