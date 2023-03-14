В Петербурге отреставрируют фасады 44 исторических домов

В Санкт-Петербурге продолжаются работа по реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников в рамках программы КГИОП. В настоящее время работы ведутся на 33 объектах, на 11 начнутся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Смольного.

Целью программы является восстановление исторического облика домов, включенных в реестр культурного наследия. Реализовывать программу начали в прошлом году, тогда работы стартовали на фасадах 35 домов-памятников.

«Петербург – единственный мегаполис страны, где находится такое количество домов-памятников. У нас их 1850 – в 6 раз больше, чем в Москве. Причем все они и по сей день – жилые здания»,–– отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на реставрацию Исаакиевского собора в Петербурге выделили 250 млн руб. в 2023 году.

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