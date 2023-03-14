Бюджет Петербурга в 2022 г. недополучил из-за ухода иностранных компаний 3,4 млрд руб.

Бюджет Петербурга потерял около 3,4 млрд руб. налогов в 2022 году из-за ухода иностранных компаний из страны. Об этом 14 марта в интервью ТАСС заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, наиболее ощутимым стал уход крупных морских перевозчиков. Грузооборот Большого порта Петербурга снизился на 37,5%. Кроме того, казна потеряла около 5-6 млрд руб. в год из-за остановки автопроизводственного кластера. Еще порядка 1 млрд руб. город получал от покинувших российский рынок компаний, занимавшихся торговлей одежды и косметики. Итого от ухода «дочек» иностранных компаний городской бюджет сократился на 1%.

В 2021 году компании из недружественных стран принесли в бюджет города 9 млрд руб. налогов. Часть средств от них за первые месяцы 2022 года пришли в казну. Большинство компаний после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу и продолжают платить налоги, отметил господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что индекс промышленного производства в автопроме Санкт-Петербурга по итогам 2022 года снизился на 90%.

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