Дороги в Вознесенском и Дивеевском районах отремонтируют за 884 млн рублей

ООО «Европейская столица» (Санкт-Петербург) выбрано подрядчиком по ремонту дорог в Вознесенском и Дивеевском районах Нижегородской области. Стоимость контракта составила 884 млн руб., документы опубликованы на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главное управление автомобильных дорог по Нижегородской области. Подрядчику предстоит поэтапно отремонтировать восемь участков дорог протяженностью 49 км, все работы нужно завершить до конца сентября 2024 года.

Ранее компания получила еще один контракт на ремонт дорог в Арзамасском и Ардатовском районах стоимостью 720 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Европейская столица» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2002 году с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – строительство дорог. Генеральный директор и бенефициар – Антон Иванов. По итогам 2021 года выручка компании превысила 2 млрд руб., чистая прибыль составила 145,8 млн руб.

Анастасия Еремина