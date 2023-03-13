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обновлено 14:25

«Европейская столица» отремонтирует дороги в Нижегородской области за 720 млн рублей

Конкурс по ремонту дорог в Ардатовском и Арзамасском районах Нижегородской области выиграла компания из Санкт-Петербурга – ООО «Европейская столица». Контракт заключили по начальной (максимальной) цене – 720 млн руб., документы опубликованы на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главное управление автодорог региона. Подрядчику предстоит поэтапно привести в порядок пять участков трасс общей протяженностью 33 км. По условиям контракта, все работы нужно завершить к сентябрю 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Европейская столица» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2002 году с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – строительство дорог. Генеральный директор и бенефициар – Антон Иванов. По итогам 2021 года выручка компании превысила 2 млрд руб., чистая прибыль составила 145,8 млн руб.

Анастасия Еремина

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