Больше 11 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 6 по 12 марта острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 11,1 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются у детей в возрасте до 6 лет. За неделю также зарегистрировано 206 случаев заболевания вирусом гриппа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 5,3 тыс. человек. Это составляет 48% от общего количества заболевших в регионе. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечались в Увинском и Воткинском районах, а также в Воткинске и Глазове.

Из-за высокой заболеваемости образовательный процесс был частично приостановлен в 30 классах в 16 школах, а также в 20 группах в 16 детских дошкольных учреждениях Удмуртии.