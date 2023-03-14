Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Интерфакс»: Минфин предложил выпустить «патриотические» облигации

Минфин России предложил правительству выпустить тематические или «патриотические» облигации. Инициатива направлена в правительство в конце февраля в рамках плана Минфина по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с обсуждением источник.

По информации агентства, «патриотические» облигации будут выпускаться правительством. Их будут распространять через банки, финансовые платформы и другие фининституты.

Сейчас государство может использовать облигации федерального займа для физлиц (ОФЗ-н) для привлечения денег в бюджет страны. Как отмечает «Интерфакс», их объем всегда был незначительным на фоне рыночных ОФЗ. Размещение ОФЗ-н приостановили в марте 2022 года после ухудшения условий заимствования. В Минфине заявляли, что не планируют возобновлять их выпуск.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...