«Интерфакс»: Минфин предложил выпустить «патриотические» облигации

Минфин России предложил правительству выпустить тематические или «патриотические» облигации. Инициатива направлена в правительство в конце февраля в рамках плана Минфина по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с обсуждением источник.

По информации агентства, «патриотические» облигации будут выпускаться правительством. Их будут распространять через банки, финансовые платформы и другие фининституты.

Сейчас государство может использовать облигации федерального займа для физлиц (ОФЗ-н) для привлечения денег в бюджет страны. Как отмечает «Интерфакс», их объем всегда был незначительным на фоне рыночных ОФЗ. Размещение ОФЗ-н приостановили в марте 2022 года после ухудшения условий заимствования. В Минфине заявляли, что не планируют возобновлять их выпуск.

Олеся Павленко