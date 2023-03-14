Разработку зарядного устройства для электросудов на речном вокзале Перми оценили в 2,8 млн рублей

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Перми» объявило конкурс на разработку проектной документации для зарядки судов на электрической тяге на объекте «Пассажирские причалы речного вокзала» Перми.

Подрядчик должен предусмотреть установку зарядной станции мощность 900 кВт. Общая длина зарядного кабеля должна быть не менее 10 м. Необходимо также предусмотреть мероприятия, исключающие влияние паводковых вод на зарядную станцию. Максимальная цена контракта указана в размере 2,8 млн руб. Победителя конкурса определят 28 марта.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в ноябре 2022 года краевые власти озвучили планы по открытию в 2023 году речного маршрута Пермь — Закамск — Краснокамск. Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков сообщал, что по нему могут запустить электросуда, если получится решить необходимые технические вопросы. На обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск в 2023 году из бюджета Пермского края планируется выделить 35,9 млн руб.

Модульные причалы для электросудов сейчас производят в Пермском крае. Этим занимается ООО «Пермская судоверфь», управляющее выкупленным Корпорацией развития Пермского края имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса.