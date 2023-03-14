Компания «Газпром» инвестирует 28 млрд рублей в новый комплекс СПГ в Татарстане

Компания «Газпром СПГ технологии» намерена инвестировать 28 млрд руб. в новый комплекс по производству сжиженного природного газа. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава предприятия Алексей Кахидзе.

По его словам, комплекс откроют на территории свияжского межрегионального мультимодального центра. В рамках первой очереди мощность предприятия составит семь тонн в час, в рамках второго и третьего этапа она вырастет до 10 тонн.

Первую очередь планируется сдать в конце следующего года, а полностью предприятие запустят в конце 2026-го.

"Ъ-Казань"