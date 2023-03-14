Прокуратура проверит инцидент с обрушением потолка в доме Ижевска из-за схода снега

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по факту обрушения потолка в доме на ул. Строителей в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, происшествие с обрушением потолка произошло из-за схода снега. Пожарные выезжали на место для проведения аварийно-спасательных работ, однако угрозы обрушения здания не возникло. Жильцов также не эвакуировали.