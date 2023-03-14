Потолок дома на улице Строителей в Ижевске обрушился из-за схода снега

В столице Удмуртии 13 марта из-за схода снега обрушился потолок в доме, расположенном на улице Строителей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, пожарные выезжали на место для проведения аварийно-спасательных работ, однако угрозы обрушения здания не возникло.

Эвакуация жильцов не проводилась. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Общая площадь обрушения составила 4 кв. м.

Напомним, 13 марта в рамках аппаратного совещания глава Удмуртии призвал УК, ТСЖ и собственников усилить контроль за очисткой крыш зданий от снега. Госжилинспекция получила поручение по увеличению рейдов, к контролю просят подключаться и местных жителей.