На площади Труда в Ярославле уберут простоявший 13 лет забор

На площади Труда в Ярославле застройщик демонтирует забор, установленный в 2010 году. Об этом на общегородском совещании рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забор на площади Труда в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Забор на площади Труда в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2023 году на площади Труда будет выполняться благоустройство скверов. Вместе с тем, прямо посредине площади, с 2010 года ведется строительство двух корпусов многофункционального центра. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в областном департаменте строительства, корпус Б введет в эксплуатацию в 2020 году, разрешение на строительство корпуса А действует до 31 августа 2023 года. Как подчеркивают в мэрии Ярославля, объект близок к завершению.

«На прошлой неделе мы проводили совещание, приглашали застройщика. Он сказал, что в ближайшее время бетонный забор будет демонтирован. Останется только часть небольшая. Площадь будет освобождена. Земля полностью городская, они на неё не претендуют и никаких сервитутов не видят сейчас. То есть можем заниматься благоустройством всей площади»,— рассказал на общегородском совещании глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Подрядчик, который займется благоустройством площади Труда, будет определен 21 марта. Начальная цена контракта —35,8 млн руб. Работы пройдут в двух скверах — со стороны улицы Победы и со стороны Володарского. Срок реализации муниципального контракта определен с 1 апреля по 20 августа 2023 года.

Андрей Иванов