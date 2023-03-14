В Новосибирске суд арестовал имущество директора стройфирмы по делу об обмане дольщиков

Октябрьский суд Новосибирска по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на имущество директора ЖСК «Нск-Инвест», в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков свыше 84 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона, отметив, что ведомство поддержало прошение следствия.

«Судом установлен запрет собственнику распоряжаться имуществом на общую сумму свыше 27 млн руб., путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение арестованного имущества», — рассказали в прокуратуре.

Как писал «Ъ-Сибирь», 3 марта суд заключил под стражу директора стройфирмы ЖСК «Нск-Инвест». По данным следствия, ООО «Нск-Инвест», а затем ЖСК «Нск-Инвест» вело строительство многоквартирного дома на ул. Добролюбова с привлечением средств дольщиков. Как указывается в материалах следствия, жилой, который возводился без получения разрешительных документов, так и не был введен в эксплуатацию, а свыше 84 млн руб., внесенные дольщиками, были предположительного похищены. Руководителю строительной компании предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Илья Николаев