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Суд арестовал застройщика по делу об обмане дольщиков на 85 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска сегодня заключил под стражу директора строительной компании, который обвиняется в хищении у дольщиков свыше 84 млн руб. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России, которому поручено вести это дело.

Как рассказали в облпрокуратуре, чьи материалы легли в основу дела, строительство многоквартирного дома на улице Добролюбова вело ООО «Нск-Инвест», а затем ЖСК «Нск-Инвест» с привлечением средств дольщиков без полученных в установленном порядке разрешительных документов. Как указывается в материалах следствия, жилой дом так и не был введен в эксплуатацию, а свыше 84 млн руб., которые внесли дольщики, были предположительного похищены. Руководителя строительной компании задержали и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Илья Николаев

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