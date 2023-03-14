В Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной у жилых домов бомбы

В Новороссийске на пересечении улиц Южной и проспекта Ленина, недалеко от пляжа Алексино, обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил замглавы города-героя Александр Яменсков.

Фото: Александр Яменсков

Авиабомбу ФАБ-50 нашли при строительных работах. В настоящий момент готовится документ о введении локального ЧС с рекомендацией по приостановке работы близлежащих организаций, уточняет господин Яменсков. Обезвреживать снаряд будут специалисты из Ростова-на-Дону.

В непосредственной близости от опасной находки расположены жилые многоэтажки, супермаркет, частная клиника и пр.

Олег Исаев

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