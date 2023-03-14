Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Саратова пошла на подделку свидетельства о браке, чтобы получить квартиру умершего мужчины

В Саратове перед судом предстанут обвиняемые в покушении на мошенничество и подделке документа. Об этом сообщает СУ СК.

Следствием установлено, в 2016 году 58-летний обвиняемый, вступив в сговор с 52-летней знакомой, подделал свидетельство о браке от 1989 года между женщиной и мужчиной, у которого в собственности была квартира на Набережной Космонавтов. Собственник скончался в 2007 году, в том же году родственница вступила в наследство. В 2018 году в ходе гражданского судопроизводства рассматривался вопрос о признании обвиняемой ее права на имущество умершего. В удовлетворении исков судом было отказано.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...