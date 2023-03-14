Жительница Саратова пошла на подделку свидетельства о браке, чтобы получить квартиру умершего мужчины

В Саратове перед судом предстанут обвиняемые в покушении на мошенничество и подделке документа. Об этом сообщает СУ СК.

Следствием установлено, в 2016 году 58-летний обвиняемый, вступив в сговор с 52-летней знакомой, подделал свидетельство о браке от 1989 года между женщиной и мужчиной, у которого в собственности была квартира на Набережной Космонавтов. Собственник скончался в 2007 году, в том же году родственница вступила в наследство. В 2018 году в ходе гражданского судопроизводства рассматривался вопрос о признании обвиняемой ее права на имущество умершего. В удовлетворении исков судом было отказано.

Марина Ковалева