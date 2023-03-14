Суд оштрафовал «Уралхим» на 60 тысяч рублей за утечку данных сотрудников

Мировой суд Пресненского района Москвы признал компанию «Уралхим», специализирующуюся на производстве удобрений, виновной в нарушении закона о персональных данных и назначил ей штраф в размере 60 тыс. руб. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Протокол в отношении «Уралхима» в связи с размещением в Telegram-каналах базы данных сотрудников компании был составлен Роскомнадзором 17 января. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

В «Уралхиме» прокомментировали решение суда и заявили, что сожалеют об утечке личной информации сотрудников. «К сожалению, наша компания далеко не единственная, которая столкнулась с подобной ситуацией. По нашей оценке, около 150 крупных российских компаний и ведомств подвергались внешним кибератакам в течение 2022 и 2023 годов и по-прежнему являются объектами повышенного внимания со стороны хакерских группировок»,— сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что по результатам собственного расследования был принят целый ряд мер для повышения уровня цифровой защиты как персональных данных сотрудников «Уралхима», так и коммерческой информации. Компания намерена поделиться своим опытом и накопленной экспертизой с другими организациями для предотвращения и профилактики подобных случаев в будущем.

На фоне участившихся утечек персональных данных граждан Минцифры предложило отменить введенный мораторий на внеплановые проверки бизнеса Роскомнадзором в случае, если компания допустила утечку информации. В Совете федерации за утечку информации о клиентах предложили ввести уголовное наказание. По данным Роскомнадзора, за прошедший год было зафиксировано более 140 случаев утечек, в общий доступ попали около 600 млн записей о гражданах.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Бизнесу продумывают наказание».

Милена Костерева