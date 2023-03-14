Михаил Боярский признался, что ему все тяжелее выходить на сцену

Артист Михаил Боярский рассказал в интервью программе «Светская хроника» на «Пятом канале» о готовности завершить карьеру. Актер признался, что устал от выступлений перед зрителями и съемок в кино.

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Михаил Боярский

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу… Глупее стал намного (после коронавируса.— "Ъ"). Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное»,— сообщил господин Боярский.

Актер также добавил, что не доволен последними предложениями кинорежиссеров и посетовал на качество современных сценариев. «Сценарии сегодняшние достаточно пусты. Зачем снимаются такие фильмы? Они родились для того, чтобы что? Чтобы сделать двенадцатисерийный фильм? Да это чушь собачья. Детям нужны деньги, они молодые, им нужно зарабатывать»,— указал господин Боярский.

Народному артисту РСФСР (1990) Михаилу Боярскому 73 года. Господин Боярский известен ролями в Театре имени Ленсовета, работой на телевидении и в кино. Награжден орденами Дружбы, Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и др.

Григорий Лейба